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В Казани мужчина изнасиловал бывшую сожительницу и ее несовершеннолетнюю дочь
Сегодня, 10:10
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В Казани мужчина изнасиловал бывшую сожительницу и ее несовершеннолетнюю дочь

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После совершенных изнасилований, мужчина увез бывшую в неизвестном направлении.

Подозреваемого в изнасилованиях, в том числе несовершеннолетней, избиениях и похищении человека задержали в поселке Сотнур Волжского района в Марий Эл, сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу МВД по Татарстану.

Накануне, 20 октября, во второй половине дня поступило сообщение о противоправных действиях мужчины. Был объявлен план "Перехват". В результате слаженной работы правоохранительных органов подозреваемый был задержан в Республике Марий Эл. 

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Татарстан сообщает, что в отношении 44-летнего жителя Казани возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Похищение человека".

По версии следствия, днем 20 октября мужчина проник в квартиру бывшей сожительницы, где дома были 13-летний сын и 16-летняя дочь женщины. С помощью угроз он связал детей, а затем изнасиловал девушку. Когда мать детей вернулась домой, он избил женщину, изнасиловал и увез в неизвестном направлении.

Уточняется, что мужчина ранее был судим.

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Фото:Pixabay

 

Теги: новости казани, новости марий эл, новости татарстана
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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