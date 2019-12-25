В Казани мужчина изнасиловал бывшую сожительницу и ее несовершеннолетнюю дочь

После совершенных изнасилований, мужчина увез бывшую в неизвестном направлении.

Подозреваемого в изнасилованиях, в том числе несовершеннолетней, избиениях и похищении человека задержали в поселке Сотнур Волжского района в Марий Эл, сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу МВД по Татарстану.

Накануне, 20 октября, во второй половине дня поступило сообщение о противоправных действиях мужчины. Был объявлен план "Перехват". В результате слаженной работы правоохранительных органов подозреваемый был задержан в Республике Марий Эл.

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Татарстан сообщает, что в отношении 44-летнего жителя Казани возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Похищение человека".

По версии следствия, днем 20 октября мужчина проник в квартиру бывшей сожительницы, где дома были 13-летний сын и 16-летняя дочь женщины. С помощью угроз он связал детей, а затем изнасиловал девушку. Когда мать детей вернулась домой, он избил женщину, изнасиловал и увез в неизвестном направлении.

Уточняется, что мужчина ранее был судим.

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