В Иркутске полицейские и Интерпол вернули жителю Новосибирска угнанный 15 лет назад автомобиль

Возбуждено уголовное дело по статье 326 УК РФ.

В Иркутской области полицейские и Интерпол вернули жителю Новосибирска угнанный 15 лет назад автомобиль. Об этом сообщается на региональном сайте правоохранительных органов РФ. Во время патрулирования оперативники остановили иномарку "Тойота Камри". Во время осмотра сотрудники ГИБДД заметили признаки незаконного изменения идентификационного номера кузова. Данный факт был позже подтвержден экспертизой. Однако установить оригинальный номер специалисты не смогли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 326 УК РФ.

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Полиция области подключила Интерпол к расследованию. Японские правоохранители при содействии завода-изготовителя смогли определить первоначальный номер автомобиля, после чего был установлен законный владелец. Оказалось, что в 2006 году автомобиль угнали из гаража жителя Новосибирска.

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Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Иркутской области

