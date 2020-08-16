Сейчас наркодилер находится под стражей.

Полиция изъяла у наркодилера 20 кг мефедрона в Подольске. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Подозреваемым по уголовному делу стал 24-летний гражданин. Житель Москвы ранее был судим. Известно, что его остановил патруль в микрорайоне Львовский. Сотрудники правоохранительных органов заметили молодого человека, который сильно нервничал за рулем автомобиля. Во время досмотра из кармана брюк оперативники изъяли пакет с порошкообразным веществом. В машине было найдено еще 40 аналогичных пакетов с товаром, а также лопата и весы. Экспертиза позже подтвердила, что вещество является запрещенным наркотиком.

фигурант расследования рассказал полиции, что получил координаты местонахождения тайника, в котором лежали наркотики. Он должен был расфасовать товар по более мелким партиям, а затем сделать закладки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России

