  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:08
73
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Иркутске локализовали крупный пожар

0 0

Площадь огня составила 2200 квадратных метров.

В Иркутске локализовали крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Поступило сообщение о возгорании кровли здания, где расположены торговые павильоны. Площадь огня составила 2200 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. В тушении пожара участвовали более 40 специалистов и 12 единиц техники. Спустя время открытое горение ликвидировали.

Ранее мы сообщали, что после падения БПЛА на нефтяном заводе в Башкирии начался пожар.

Видео: МЧС России

Теги: здание, иркутск, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии