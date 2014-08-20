Площадь огня составила 2200 квадратных метров.

В Иркутске локализовали крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Поступило сообщение о возгорании кровли здания, где расположены торговые павильоны. Площадь огня составила 2200 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. В тушении пожара участвовали более 40 специалистов и 12 единиц техники. Спустя время открытое горение ликвидировали.

Ранее мы сообщали, что после падения БПЛА на нефтяном заводе в Башкирии начался пожар.

Видео: МЧС России