В Иркутске буксируемый автомобиль слетел с троса и снес ограждение в сквере

Водитель автомобиля, попавшего в ДТП, скрылся с места происшествия.

В Иркутске буксируемый автомобиль "Жигули" слетел с троса и снес ограждение в сквере. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел напротив отеля "Иркутск Сити Центр". Автомобиль "Жигули" буксировал "УАЗ". Проезжая мимо отеля, трос с машиной отсоединился. В результате "Жигули" врезались в ограду сквера. Водитель автомобиля, попавшего в ДТП, скрылся с места происшествия.

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Видео: Telegram / Babr Mash