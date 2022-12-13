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В Иркутске буксируемый автомобиль слетел с троса и снес ограждение в сквере

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Водитель автомобиля, попавшего в ДТП, скрылся с места происшествия.

В Иркутске буксируемый автомобиль "Жигули" слетел с троса и снес ограждение в сквере. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел напротив отеля "Иркутск Сити Центр". Автомобиль "Жигули" буксировал "УАЗ". Проезжая мимо отеля, трос с машиной отсоединился. В результате "Жигули" врезались в ограду сквера. Водитель автомобиля, попавшего в ДТП, скрылся с места происшествия.

Ранее мы сообщали, что в центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Aurus.

Видео: Telegram / Babr Mash

Теги: автомобиль, буксировка, дтп, иркутск, трос
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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