В Иркутске автомобилистка сбила женщину с ребенком. Об этом сообщает Readovka.
Водитель автомобиля не заметила пешеходов на повороте, сильно вывернула руль и не справилась с управлением. В результате машина перелетела через бордюр и сбила маму с ребенком. На помощь пострадавшим кинулись очевидцы. У женщины за рулем взяли анализы, признаков алкогольного опьянения не обнаружили.
Ранее мы сообщали, что грузовик опрокинулся на КАД в районе Низино.
Видео: Telegram / Readovka
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