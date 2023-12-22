На помощь пострадавшим кинулись очевидцы.

В Иркутске автомобилистка сбила женщину с ребенком. Об этом сообщает Readovka.

Водитель автомобиля не заметила пешеходов на повороте, сильно вывернула руль и не справилась с управлением. В результате машина перелетела через бордюр и сбила маму с ребенком. На помощь пострадавшим кинулись очевидцы. У женщины за рулем взяли анализы, признаков алкогольного опьянения не обнаружили.

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Видео: Telegram / Readovka