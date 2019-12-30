В Ираке убили сотрудника российского СМИ

Убитый работал на митинге, связанной с ситуацией с США и Ираном.

В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly, принадлежащего российскому телеканалу RussiaToday (RT). Об этом сообщила, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, неизвестные вооруженные люди в Ираке убили стрингера-оператора Саафа Гали. Известно, что он работал на демонстрации против того, что Ирак превратили в площадку для военного противостояния между США и Ираном.

Симоньян заявила, что канал сделает все, чтобы помочь семье убитого оператора.

Ранее мы писали о том, что в Иране заявили, что украинский самолет сбили их ракеты, приняв его за крылатую ракету.