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Опубликовано видео ликвидации боевика в Ингушетии

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У боевика было взрывное устройство мощностью 5 кг в тротиловом эквиваленте.

Сегодня, 7 августа, в Ингушетии уничтожили боевика, который намеревался совершить теракт и уехать в Сирию.

НАК (Национальный антитеррористический комитет) сообщает, что мужчина с бомбой мощностью 5 кг в тротиловом эквиваленте скрывался в маленьком полуразрушенном доме. Ему было предложено сдаться, но преступник оказал сопротивление. Во время боевой операции террорист был уничтожен. В доме нашли готовое взрывное устройство, оружие и боеприпасы к нему.

Ликвидированный мужчина вел вербовочную деятельность на территории Ингушетии, а также готовил теракт, после которого собирался уехать в Сирию и примкнуть к террористической организации.

Видео: НАК

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Новости России,

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