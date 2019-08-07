Опубликовано видео ликвидации боевика в Ингушетии

У боевика было взрывное устройство мощностью 5 кг в тротиловом эквиваленте.

Сегодня, 7 августа, в Ингушетии уничтожили боевика, который намеревался совершить теракт и уехать в Сирию.

НАК (Национальный антитеррористический комитет) сообщает, что мужчина с бомбой мощностью 5 кг в тротиловом эквиваленте скрывался в маленьком полуразрушенном доме. Ему было предложено сдаться, но преступник оказал сопротивление. Во время боевой операции террорист был уничтожен. В доме нашли готовое взрывное устройство, оружие и боеприпасы к нему.

Ликвидированный мужчина вел вербовочную деятельность на территории Ингушетии, а также готовил теракт, после которого собирался уехать в Сирию и примкнуть к террористической организации.

Видео: НАК