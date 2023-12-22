Обнаруженный арсенал в настоящее время направлен на исследование.

В Ингушетии обнаружили в домовладении тайник с боеприпасами. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Тайник был найден в кирпичной арке ворот домовладения в с.п. Пседах Малгобекского района. Из него изъяли пять цинковых коробов и более 1800 патронов к нескольким видам рунного стрелкового оружия, а также 24 различных боеприпаса и четыре оружейных сейфа. Обнаруженный арсенал в настоящее время направлен на исследование. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА