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В Индонезии состоялось открытие учения "Комодо-2025" с участием кораблей ВМФ России

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Учение продлится до 22 февраля и завершится морской фазой.

В Индонезии состоялось открытие военно-морского учения "Комодо-2025" с участием кораблей ВМФ России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В церемонии открытия учения, прошедшей в городе Денпасар, приняли участие экипажи корветов ТОФ "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Корабли стран-участниц прошли в общем строю под флагами своих государств. Учение продлится до 22 февраля и завершится морской фазой.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России

Теги: вмф россии, индонезия, минобороны россии, учение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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