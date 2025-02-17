В Индонезии состоялось открытие учения "Комодо-2025" с участием кораблей ВМФ России

Учение продлится до 22 февраля и завершится морской фазой.

В Индонезии состоялось открытие военно-морского учения "Комодо-2025" с участием кораблей ВМФ России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В церемонии открытия учения, прошедшей в городе Денпасар, приняли участие экипажи корветов ТОФ "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Корабли стран-участниц прошли в общем строю под флагами своих государств. Учение продлится до 22 февраля и завершится морской фазой.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России