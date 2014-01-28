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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

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Военнослужащие выполнили залп 220-мм реактивными снарядами на дистанцию более 25 километров..

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы нанесли удары по скоплению бронетехники и живой силы украинских войск, замаскированных в лесополосе. В боевых действиях участвовали военнослужащие группировки войск "Запад". Они выполнили залп 220-мм реактивными снарядами на дистанцию более 25 километров..

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо град
Категории: Лента новостей, Новости России,

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