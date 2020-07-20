Дикие звери схлестнулись в национальном парке Рантамбор.

В Индии заснята драка бенгальских тигров. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. Они рассказали, что очевидцу удалось заснять на видео схватку диких животных на территории национального парка Рантамбор на юге-востоке штата Раджастхан.

У меня совершенно не было слов, я дрожал от страха и не мог поверить, что эта невероятная сцена из мира дикой природы происходит прямо на моих глазах фотограф Харша Нарасимхамурти, очевидец

Инцидент произошел 15 октября 2019 года. Ролик разместил в социальных сетях экскурсовод по имени Хансрадж Гурджар. На кадрах видно, что хищник подкрался к собрату и атаковал его. Видео оборвалось, когда два зверя скрылись за деревьями.

В ЕАО два медведя подрались перед фотоловушкой на тропе тигров.