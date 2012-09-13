Появилось видео двухголового младенца, который родился в Индии

В Индии родились сиамские близнецы с общим телом, однако прожить они смогли всего один день.

В Индии родились дети с самым редким видом сиамских близнецов. При рождении у них было общее тело, но с разделенными сердцем и легкими.

Как только малыши появились на свет, было принято решение подключить их к системе искусственной вентиляции легких. Затем медики отметили, что детей нельзя отделить друг от друга. Кроме того, врачам не удалось их спасти. Известно, что близнецы прожили всего один день.

"Это происходит крайне редко. Подобное явление фиксируется только у 10 процентов сиамских близнецов. К тому же мы смогли обнаружить нарушения в развитии плода только на 8-м месяце беременности", - рассказали медики.

Видео: YouTube - Universal M Online