В Индии педофил 5 часов насиловал двухлетнюю девочку

Извращенца приговорили к смертной казни.

В Индии состоялся суд над извращенцем-педофилом, который насиловал 2-летнюю девочку 5 часов, пока та не умерла.

Это жуткое преступление произошло еще в 2012 году. 25-летний мужчина выкрал 2-летнюю девочку, привез к себе домой, заперев дверь снаружи. 5 часов извращенец совершал сексуальные насильственный действия над крохой. Педофила успели вычислить и найти девочку, но было уже поздно, малышка умерла.

Двое из трех судей приговорили мужчину к смертной казни. Так как экспертиза признала, что мужчина вменяем и действовал планомерно.

Фото: Рixabay