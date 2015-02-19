Нирмала Ситараман рассказала о темпах роста ВВП в стране.

Глава Минфина Индии Нирмала Ситараман опровергла утверждения американского президента-республиканца Дональда Трампа о "мертвой" экономической системе южноазиатской республики. Такой комментарий сделали западные журналисты из газеты The Ecоnomic Times со ссылкой на выступление местного министра по финансам в нижней палате парламента. Чиновница пояснила законодателям, что экономика страны остается по-прежнему одной из наиболее быстрорастущих на планете.

В июле - сентябре рост ВВП страны составил 8,2%, что значительно выше среднемирового показателя. в 3,2% Рост зафиксирован во всех секторах, структурные реформы и инвестиции укрепляют экономику. Нирмала Ситараман, глава Минфина Индии

Напомним, что в своей социальной сети Truth Social лидер Белого дома заявил, что индийская экономика якобы "мертва", поэтому вашингтонскую администрацию не волнуют торгово-экономические связи между Индией и Россией. Ранее резкое несогласие с оценкой главы США о состоянии индийской экономики выразил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял. Иностранец заметил, что Индия поднялась с 11-го места в рейтинге крупнейших экономик до одного из пяти мировых лидеров. Аналитики ждут того, что через несколько лет страна станет третьей по величине экономикой планеты. Сейчас на долю Индии приходится почти 16 процентов от глобального экономического роста.

