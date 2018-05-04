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Смертельное селфи: В Индии раненый медведь растерзал таксиста

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Очевидцы сняли на видео, как медведь убивает мужчину, который решил сфотографироваться с диким медведем.

В Индии трагедией закончилось селфи мужчины, который решил сфотографироваться с диким медведем.

Мужчина вез людей со свадьбы, когда увидел у дороги раненого медведя. Таксист остановился, подошел на опасно близкое расстояние к раненому животному и решил с ним сфотографироваться. Люди кричали мужчине и просили его не подходить к медведю. Когда мужчина стоял спиной к животному, он поскользнулся и упал прямо под ноги к огромному косолапому. Медведь тут же накинулся на человека и растерзал его. 

Мужчина погиб. Что стало с медведем, не сообщается. 

Видео: YouTube/KK Media

Теги: видео момента , дикий медведь , жесть , индия , мировые новости , селфи
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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