Смертельное селфи: В Индии раненый медведь растерзал таксиста

Очевидцы сняли на видео, как медведь убивает мужчину, который решил сфотографироваться с диким медведем.

В Индии трагедией закончилось селфи мужчины, который решил сфотографироваться с диким медведем.

Мужчина вез людей со свадьбы, когда увидел у дороги раненого медведя. Таксист остановился, подошел на опасно близкое расстояние к раненому животному и решил с ним сфотографироваться. Люди кричали мужчине и просили его не подходить к медведю. Когда мужчина стоял спиной к животному, он поскользнулся и упал прямо под ноги к огромному косолапому. Медведь тут же накинулся на человека и растерзал его.

Мужчина погиб. Что стало с медведем, не сообщается.

Видео: YouTube/KK Media