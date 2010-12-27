В ИТМО создали умную систему для эффективной терапии онкологии

Новая технология может доставлять противоопухолевые препараты в место злокачественных образований.

В университете ИТМО магистрант физико-технического факультета Олексий Пельтек и его научный руководитель Михаил Зюзин разработали первую универсальную систему направленной доставки лекарств, в которой удалось использовать стволовые клетки. Результаты исследования опубликовали в международном журнале Biomaterials Science.

Новая технология может доставлять противоопухолевые препараты в место злокачественных образований и высвобождать их с помощью инфракрасного излучения. Это может быть эффективным средством в терапии онкологических заболеваний. Эксперименты проводились на первичных клетках меланомы, полученных из тканей реальных людей. Эксперимент продолжится на модельных животных.

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