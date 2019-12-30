В ИТМО разработали проект по обучению преподавателей новым технологиям

Создатели работают на сокращение информационного разрыва между учителями и учащимися.

Выпускница петербургского ИТМО Мария Плоткина разработала проект обучения учителей новейшим технологиям, позволяющим сократить информационный разрыв между преподавателями и учениками. Об этом сообщила пресс-служба университета.

По мнению создателя проекта "Geek Teachers", во многих школах информатику все еще преподают по учебникам, а учителя слишком мало знают о современных гаджетах и технологиях. Вебинары и лекции перешли в формат мастер-классов, практики и особенного фестиваля для преподавателей. В рамках него серьезные бесплатные знания подаются с танцами и развлечениями, поскольку, как считает Плоткина, учителям не хватает отдыха. Такие праздники провели уже в Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Владивостоке. Необычный формат вызывает у матерых учителей недоверие, пока они не попробуют его на себе.

Вскоре проект может пополниться еще и онлайн-курсами по организации подобных фестивалей для самих педагогов, чтобы идею переносили в школы и вузы. Создатели намерены продолжать развивать проект, чтобы учителя перестали бояться смартфонов и смогли немного уйти от традиционного бумажного преподавания в более свежие и необычные направления.

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Фото: ИТМО