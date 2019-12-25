Соответствующие исследования авторы проекта намерены использовать как для помощи простым людям, так и для поддержки принятия решений властями.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что в ИТМО создали приложение, прогнозирующее риск заразиться COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Авторы приложения собрали все актуальные данные о количестве заболевших и модели поведения общества в условиях пандемии COVID-19. Программа позволяет оценить риски заражения во время усиления или ослабления мер самоизоляции.

Соответствующие исследования авторы проекта намерены использовать как для помощи простым людям, так и для поддержки принятия решений властями.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 121 новый случай заражения COVID-19.

Фото:msplatform.actcognitive.org, pixabay