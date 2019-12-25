Петербургские учёные нашли простой и быстрый способ выявления клещевого энцефалита

В работе платформы заложен принцип электрохимического анализа и метода машинного обучения.

В воскресенье, 29 ноября, стало известно о том, что в Петербурге нашли простой и быстрый способ выявления клещевого энцефалита. Об этом сообщается на портале ACS Applied Bio Materials.

Специалисты центра инфохимии Университета ИТМО разработали платформу, которая позволяет распознать вирус энцефалита, а после вывести результат на экран смартфона. По словам авторов программы, клеща необходимо поместить на сенсор и дать команду обработать данные через потенциостат со встроенным ПО.

В работе платформы лежит принцип электрохимического анализа и метода машинного обучения.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пройдет Чемпионат по созданию Машины Голдберга.

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