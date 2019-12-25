В команде могут участвовать студенты в количестве от 5 до 15 человек.

В воскресенье, 29 ноября, в Петербурге пройдет Чемпионат по созданию Машины Голдберга или заумной машины. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Участники должны создать машину, которая должна выполнять очень простое действие чрезвычайно сложным образом. В команде должны быть студенты в количестве от 5 до 15 человек.

Проект пройдет на площадке на площадке креативного кластера Петербурга Design district DAA.

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Фото:машина голденберга/вк