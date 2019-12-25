Под Иркутском автоледи без прав сбила на тротуаре 2х школьниц

Женщина уверяет, что ее занесло на льду.

В в Шелехове Иркутской области иномарка сбила на тротуаре двух школьниц.

Сегодня утром, 16 марта, автомобиль "Тойота" совершил наезд на дорожный знак "пешеходный переход", а затем наехал на 2х учениц 8 класса, которые шли к переходу. Как сообщает ТАСС, за рулем иномарки была 36-летняя женщина, лишенная водительских прав. Школьницы с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.

ГИБДД выясняет все детали ДТП. Автоледи утверждает, что ее занесло на льду.

Сегодня ранее: Видео: В Иркутской области спустя 16 лет нашли убийцу 4-летней девочки

Фото: ВК, Blog News