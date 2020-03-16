Видео: В Иркутской области спустя 16 лет нашли убийцу 4-летней девочки

Маленькая девочка 24 июня 2004 года пропала с территории базы отдыха "Утулик" в Слюдянском районе Иркутской области.

В Иркутской области нашли и задержали мужчину за убийство 4-летней девочки.

Следственный Комитет России сообщает, что раскрыто убийство 16-летней давности в Иркутской области. 24 июня 2004 года безвестно пропала с территории базы отдыха "Утулик" в Слюдянском районе области 4-летняя девочка. Убийство до сих пор было не раскрыто.

Следователями планомерно осуществляется работа по преступлениям прошлых лет. В ходе кропотливой работы удалось установить местонахождение ключевых свидетелей по уголовному делу об убийстве ребенка. После допроса этих свидетелей была установлена причастность 41-летнего жителя Слюдянского района, который мог быть причастным к исчезновению ребенка.

Мужчину задержали, и на допросе он признался, что в конце июня 2004 года он отдыхал с друзьями на территории поселка Утулик Слюдянского района. Компания распивала алкоголь. В какой-то момент подозреваемый сел за руль автомобиля и предложил приятелям ехать на территорию базы отдыха. По пути им повстречалась потерявшаяся девочка. Они посадили ее в машину и повезли с собой.

Пока приятели распивали алкоголь, мужчина отвел ребенка в лес, убил, а тело закопал. Следствие собрало достаточные доказательства в виновности мужчины для предъявления ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и для заключения под стражу.

Причастность обвиняемого к совершению преступления в отношении ребенка подтверждается собранными доказательствами, в том числе ранее данными им признательными показаниями, заключением психофизиологического исследования, проведенного в отношении него, показаниями свидетелей. СУ СК РФ

Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео и фото:: СУ СК РФ