В Японии суд утвердил смертный приговор мужчине, который убил 19 инвалидов

Защита настаивала на невменяемости подзащитного.

В Японии суд утвердил смертный приговор 30-летнему мужчине, который в 2016 году совершил массовое убийство инвалидов.

Летом 2016 года 26-летний молодой мужчина напал с ножом на пациентов дома-инвалидов. В результате резни погибли 19 инвалидов, еще 26 человек получили травмы различной тяжести. Вскоре после убийства мужчина сам пришел в полицию и сдался. По его мнению, инвалидов нужно убивать, освобождая их от мучений. Убийца проработал в этом заведении около 4 лет. В крови у него были обнаружены следы наркотических веществ.

Ранее, 17 февраля, суд признал мужчину виновным в массовом убийстве и приговорил его к смертной казни. Защита бывшего медбрата больницы для людей с ограниченными умственными возможностями настаивала на невменяемости пациента, но суд отклонил эти утверждения и удовлетворил требование прокуратуры. Таким образом, суд утвердил смертный приговор.

Фото: Piter.TV