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В Японии к смертной казни приговорили убийцу 19 инвалидов
Сегодня, 8:45
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MShaffter

В Японии к смертной казни приговорили убийцу 19 инвалидов

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В тот роковой день в 2016 году были ранены еще 26 инвалидов.

В Японии приговорили к смертной казни 30-летнего японца, который совершил массовое убийство в 2016 оду.

Летом 2016 года 26-летний молодой мужчина напал с ножом на пациентов дома-инвалидов. В результате резни погибли 19 инвалидов, еще 26 человек получили травмы различной тяжести. Вскоре после убийства мужчина сам пришел в полицию и сдался. По его мнению, инвалидов нужно убивать, освобождая их от мучений. Убийца проработал в этом заведении около 4 лет. В крови у него были обнаружены следы наркотических веществ.

Сегодня стало известно, что в Японии состоялся суд, который приговорил подсудимого к смертной казни, сообщает ТАСС.

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Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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