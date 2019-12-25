В Японии к смертной казни приговорили убийцу 19 инвалидов

В тот роковой день в 2016 году были ранены еще 26 инвалидов.

В Японии приговорили к смертной казни 30-летнего японца, который совершил массовое убийство в 2016 оду.

Летом 2016 года 26-летний молодой мужчина напал с ножом на пациентов дома-инвалидов. В результате резни погибли 19 инвалидов, еще 26 человек получили травмы различной тяжести. Вскоре после убийства мужчина сам пришел в полицию и сдался. По его мнению, инвалидов нужно убивать, освобождая их от мучений. Убийца проработал в этом заведении около 4 лет. В крови у него были обнаружены следы наркотических веществ.

Сегодня стало известно, что в Японии состоялся суд, который приговорил подсудимого к смертной казни, сообщает ТАСС.

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