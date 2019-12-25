Многодетный отец расстрелял жену на глазах сына в Подмосковье

В этой семье 5 детей, дома во время убийства был только 8-летний сын пары.

В Московской области многодетный мужчина застрелил жену и покончил с собой.

Трагедия разыгралась в поселке Селятино Московской области накануне вечером, сообщает ТАСС. Мужчина застрелил жену, по некоторым данным было произведено 3 выстрела, а затем покончил с собой. Дома находился 8-летний сын пары, который успел убежать и попросить помощи у соседей. Другие дети гостили у родственников.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются. По данным ряда СМИ, мужчина решился на такой шаг из-за сложного материального положения и развода супругов.

Фото: Piter.TV