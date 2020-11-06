В ИКЕА появилась коллекция, созданная студентами Центра "Антон тут рядом"

"Антон тут рядом" – фонд системной поддержки людей с аутизмом.

ИКЕА объявила о запуске совместного проекта с петербургским Фондом системной поддержки людей с аутизмом "Антон тут рядом". В рамках инициативы студенты центра изготовили ограниченный тираж текстильных изделий по эскизам и из материалов ИКЕА. Продажи лимитированной коллекции стартуют в магазине ИКЕА Парнас 6 ноября.

В лимитированную коллекцию ÅTERSTÄLLA/ОТЕРСТЭЛЛА, что в переводе со шведского означает "Восстановление", вошли чехлы для подушек и держатели для карт, сшитые по принципу безотходного производства.

"Антон тут рядом" – фонд системной поддержки людей с аутизмом. С 2013 года Фонд помогает детям, подросткам, взрослым людям с аутизмом и их семьям.

Весной центр "Антон тут рядом" открыл горячую линию юридической помощи родителям детей с аутизмом.

Фото и видео: пресс-служба ИКЕА