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В Химках задержали криминальных курьеров, похитивших у пенсионерки 1,3 млн рублей

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Подозреваемых курьеров полицейские нашли по камерам видеонаблюдения.

В Химках задержали криминальных курьеров, похитивших у пенсионерки 1,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, сообщники посыльных посыльных позвонили 86-летней женщине и потребовали у нее 1,5 млн рублей, чтобы не привлекать ее внучку к уголовной ответственности за ДТП. Пенсионерка передала прибывшему курьеру 1 млн рублей наличными. Затем ей снова позвонили и потребовали еще денег. Второму посыльному женщина передала 3,5 тысячи долларов.

Злоумышленники хотели снова получить от пенсионерки денег, но та вскоре узнала, что ее родственница не попадала в ДТП. Подозреваемых курьеров полицейские нашли по камерам видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае пресекли сбыт свыше 2 кг наркотиков.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: аферисты, курьеры, пенсионерка, химки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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