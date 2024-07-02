В Краснодарском крае пресекли сбыт свыше 2 кг наркотиков

В ходе обысков правоохранители изъяли бумажный пакет с двумя брикетами с кристаллообразным содержимым.

В Краснодарском крае правоохранители пресекли сбыт свыше 2 кг наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.

По данным следствия, на территории Хостинского района Сочи сотрудники полиции задержали 31-летнего приезжего из Казахстана. Его подозревают в незаконном обороте запрещенных веществ. В ходе обысков правоохранители изъяли бумажный пакет с двумя брикетами с кристаллообразным содержимым. По результатам экспертизы внутри упаковок находился эфедрон, производное N-метилэфедрона и мефедрон. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Кабардино-Балкарии автоинспекторы экстренно доставили в больницу потерявшую сознание женщину.

Видео: ГУВД по Краснодарскому краю