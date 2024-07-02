  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:43
127
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Кабардино-Балкарии автоинспекторы экстренно доставили в больницу потерявшую сознание женщину

0 0

В ходе несения службы сотрудники ДПС обратили внимание на припаркованный на обочине автомобилей.

В Кабардино-Балкарии автоинспекторы экстренно доставили в больницу женщину, потерявшую сознание на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В ходе несения службы сотрудники ДПС обратили внимание на припаркованный на обочине автомобилей. Рядом с машиной неподвижно лежала женщина в окружении нескольких людей. Сообщается, что по дороге домой у гражданки начались приступы и потеря сознания. Автоинспекторы экстренно доставили пострадавшую в ближайшую больницу, передав ее медикам.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины.

Видео: МВД по Кабардино-Балкарской Республике

Теги: автоинспекторы, больница, кабардино-балкария, потеря сознания
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии