В Херсонской области задержали участника незаконного вооруженного формирования

Мужчина признал вину.

Сотрудники регионального управления ФСБ России по Херсонской области задержали жителя села Червоное по уголовному делу об участии в запрещенном на территории страны террористическом вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Соответствующее заявление сделали сотрудники надзорного ведомства из нового региона РФ. СПециалисты уточнили, что в 2016 году фигурант расследования добровольно вступил и принимал активное участие в деятельности функционировавшего на Украине движения.

.... Целями которого, помимо осуществления продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны украинской границы, является нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение полуострова в состав Украины. пресс-служба УФСБ РФ по херсонской области

В отношении задержанного ведется уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ. Речь идет об участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом ради целей, противоречащим национальным интересам РФ. Во время допроса подозреваемый отметил, что занимался транспортировкой участников батальона до блокпостов, установленных на границе с Россией. Мужчина признал свою вину.

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Фото и видео: УФСБ России по Херсонской области