В ДНР предотвратили организованный Киевом теракт

Подозреваемая хотела вступить в ряды террористической организации на Украине.

Спецслужбы Донецкой народной республики предотвратили теракт против местных представителей органов власти, который был организован одним из запрещенных на территории России украинских формирований. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Управления ФСБ России по новому региону страны.

Задержанная с поличным гражданка России была подготовлена одним из украинских националистических формирований, признанного террористическим на территории РФ. УФСБ РФ по ДНР

Следствие установило, что по заданию иностранных заказчиков, исполнительница преступления планировала за денежное вознаграждение поджечь здание Петровского районного суда в городе Донецке. Далее женщина должна была выбраться на украинскую землю. Там она планировала вступи ть в ряды террористического движения. На допросе с оперативниками злоумышленница рассказала о том, как заранее подготовила схрон с горючими веществами, при помощи которых и планировалось реализовать поджог. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ.

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Фото и видео: УФСБ по ДНР