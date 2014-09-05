Петербуржцев оштрафовали на 200 тыс. рублей за незаконную рыбалку в Финском заливе

У нарушителей было изъято более 800 метров сетей, четыре маломерных судна и более 18 других запрещенных орудий лова.

Пятьдесят семь браконьеров были оштрафованы на общую сумму около 200 тыс. рублей за незаконную ловлю судака и леща в Финском заливе, согласно информации, предоставленной пресс-службой пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранительные органы привлекли к административной ответственности 57 человек, общая сумма штрафов составила около 200 тыс. рублей. У нарушителей было изъято более 800 метров сетей, четыре маломерных судна и более 18 других запрещенных орудий лова.

Правоохранители напоминают, что на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области действует запрет на добычу водных биоресурсов. В частности, запрещена ловля атлантического лосося (семги), кумжи (форели) и осетра.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в нарколаборатории нашли 75 кг "соли" и 180 литров наркосодержащей жидкости.

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти