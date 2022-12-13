В Херсонской области выдали около 80 тыс. российских паспортов

Владимир Сальдо рассказал о планах по выдаче свыше 150 тысяч паспортов РФ.

Около 80 тысяч российских паспортов уже выдано на территории Херсонской области. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами ТАСС сделал временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо. Чиновник заметил, что с 1 сентября планируется увеличить эту цифру до 150 тысяч паспортов. В настоящее время местные власти увеличивают количество сотрудников, которые работают в центрах получения гражданами документов. В частности, правоохранительным органам приходится направлять в Херсонщину бригады из других регионов страны, так как сил на месте не хватает.

Выдано около 80 тыс., задача стоит до 1 сентября выдать более 150 тыс. Заявления и документы, подающиеся для получения паспортов, превышают пока технические возможности центров оформления. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Сальдо пригласил премьер-министра Великобритании в Херсонскую область.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо