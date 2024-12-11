В Херсонской области пресекли криминальную деятельность в сфере сельского хозяйства

Ирина Волк рассказала о прекращении работы ОПГ в новом регионе России.

На территории Херсонской области российские правоохранительные органы пресекли криминальную деятельность в сфере сельского хозяйства. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что участники организованной группы подозреваются в незаконном использовании документов для образования юридических лиц, а также неправомерном обороте планежных средств (статьи 173.2 и 187 УК РФ). Согласно предварительным данным, в 2023 году трое местных жителей, а также уроженцев Крыма зарегистрировали на подставных лиц ряд крестьянско-фермерских хозяйств.

Целью их деятельности была организация на территории региона теневого рынка сельскохозяйственных товаров, в том числе для их последующего экспорта за рубеж. пресс-служба МВД РФ

В полиции установили, что он имени подконтрольных организаций фигуранты расследования приобретали у частных фермеров их зерновую продукцию. В дальнейшем товар вывозился за пределы региона. Распределение криминального дохода происходило через электронные платежи, принадлежащих номинальным руководителям юридических лиц. Общий финансовый оборот составил более 150 миллионов рублей. При поддержке Росгвардии удалось поймать троих злоумышленников. Им избрана мера пресечения в виде залога.

Петербуржцев предупредили о создании мошеннических сайтов по вопросам миграции.

Фото и видео: МВД Медиа