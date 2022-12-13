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В Херсонской области отбили атаку беспилотников ВСУ на жилые кварталы

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В результате огневого поражения были уничтожены ударные беспилотники в районах населенных пунктов Обрывка, Новая Маячка, Подстепное и Саги.

Вооруженные силы России отбили атаку украинских беспилотников на жилые кварталы в Херсонской области. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Днепр" Алексея Рулева.

В результате огневого поражения были уничтожены ударные беспилотники в районах населенных пунктов Обрывка, Новая Маячка, Подстепное и Саги. Также российские военные поразили войска противника в районе сосредоточения резервов ВСУ на Херсонском направлении, а также минометные расчеты, РЛС контрбатарейной борьбы производства США.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: беспилотники, вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, херсонская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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