В Херсонской области отбили атаку беспилотников ВСУ на жилые кварталы

В результате огневого поражения были уничтожены ударные беспилотники в районах населенных пунктов Обрывка, Новая Маячка, Подстепное и Саги.

Вооруженные силы России отбили атаку украинских беспилотников на жилые кварталы в Херсонской области. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Днепр" Алексея Рулева.

В результате огневого поражения были уничтожены ударные беспилотники в районах населенных пунктов Обрывка, Новая Маячка, Подстепное и Саги. Также российские военные поразили войска противника в районе сосредоточения резервов ВСУ на Херсонском направлении, а также минометные расчеты, РЛС контрбатарейной борьбы производства США.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников.

Видео: Telegram / РИА Новости