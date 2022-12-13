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Минобороны РФ: российские ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 16 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Подстепное (Херсонская область), Ольшаны, Сватово (ЛНР), Сергеевка, Волноваха, Васильевка (ДНР), Таволжанка и Ромашково. Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли почти 400 военных на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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