Минобороны РФ: российские ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 16 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Подстепное (Херсонская область), Ольшаны, Сватово (ЛНР), Сергеевка, Волноваха, Васильевка (ДНР), Таволжанка и Ромашково. Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли почти 400 военных на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России