Игорь Конашенков рассказал о работе №Южной" группировки вблизи Артемовска.

Общие потери Вооруженных сил Украины за последние сутки на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции составили более 385 человек личного состава и иностранных наемников, а также дополнительно 11 единиц техники. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 3 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что боевые задачи выполнялись силами штурмовых отрядов при поддержке оперативно-тактической авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии "Южной" группировки сил. Военные продолжают наступление в западной части города Артемовска, а представители ВДВ России сковывают действия противника на флангах. Удары нанесены по силам ВСУ вблизи населенных пунктов Богдановка и Григоровка, расположенных на территории Донецкой на родной республики.

Авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 63 огневые задачи. Потери противника составили один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

К подготовке терактов в Крыму причастны западные спецслужбы, заявил Аксенов.

Фото и видео: Минобороны России