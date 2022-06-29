В Херсонской области готовят референдум о вхождении в состав России. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона (ВГА) Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
Он подтвердил информацию о планах провести референдум. Ожидается, что его могут провести осенью. Также Стремоусов отметил, что Херсонская область всегда была территорией русского человека.
Как ни странно, Херсонская область примет решение присоединиться к РФ, станет полноценным субъектом.
Кирилл Стремоусов, глава ВГА Херсонской области
Ранее мы сообщали, что Гармаш поможет восстановить Херсонский музыкально-драматический театр.
Видео: Telegram / Стремоусов Кирилл
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