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В Херсонской области арестовали женщину за передачу данных о ВС РФ Украине

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Местная жительница подозревается в госизмене.

На территории Херсонской области арестована местная жительница. Известно, что 18-летняя девушка подозревается по уголовным статьям за сбор и передачу сведений о российских Вооруженных силах украинской стороне. Теперь злоумышленнице грозит до 20 лет лишения свободы за государственную измену (статья 275 УК РФ). Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы УФСБ РФ по новому региону страны. В надзорном ведомстве добавили, что в апреле 2023 года фигурантка расследования отправила информацию иностранному куратору о местах дислокации бойцов из ВС РФ. 

Пресечена противоправная деятельность 18-летней гражданки РФ, причастной к передаче сведений военизированному формированию Украины.

пресс-служба УФСБ РФ по Херсонской области

Сейчас подозреваемая находится под стражей.

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Фото и видео: УФСБ России по Херсонской области

Теги: арест, госизмена, новые регионы, фсб, херсонская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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