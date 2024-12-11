В Херсонской области арестовали женщину за передачу данных о ВС РФ Украине

Местная жительница подозревается в госизмене.

На территории Херсонской области арестована местная жительница. Известно, что 18-летняя девушка подозревается по уголовным статьям за сбор и передачу сведений о российских Вооруженных силах украинской стороне. Теперь злоумышленнице грозит до 20 лет лишения свободы за государственную измену (статья 275 УК РФ). Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы УФСБ РФ по новому региону страны. В надзорном ведомстве добавили, что в апреле 2023 года фигурантка расследования отправила информацию иностранному куратору о местах дислокации бойцов из ВС РФ.

Пресечена противоправная деятельность 18-летней гражданки РФ, причастной к передаче сведений военизированному формированию Украины. пресс-служба УФСБ РФ по Херсонской области

Сейчас подозреваемая находится под стражей.

Угрозыск Петербурга задержал жителя Пскова за хищение иномарок в регионе.

Фото и видео: УФСБ России по Херсонской области