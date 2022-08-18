В Херсоне задержали наводчика, помогавшего ВСУ

Петр Жадан рассказал о заданиях, которые ему поручало руководство ВСУ.

В Херсоне задержали наводчика, помогавшего Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление в общении с журналистами "РИА Новостей" сделал подозреваемый. Бывший солдат ВСУ передавал противнику координаты нахождения сил ВС РФ и городских объектов инфраструктуры. Известно, что фигурантом расследования стал мужчина по имени Петр Жадан 1984 года рождения. Он уточнил, что после начала специальной военной операции самостоятельно связался со своим экс-командиром, капитаном ВСУ Сергеем Ченашевым, который находился в тот момент Николаеве. Подозреваемый предложил свою помощь.

Он меня попросил выявлять в городе Херсоне места сосредоточения Вооруженных сил Российской Федерации и передавать ему координаты. Я ответил ему — я согласен. речь задержанного

Фигурант уголовного дела пояснил, что в период с марта по июль 2022 года он передал координаты девяти мест в Херсоне, но при этом не получал денежного вознаграждения. Петр Жадан уточнил, что проходил военную службу по контракту в украинской армии с 2015 по 2021 год в 406-й бригаде артиллерии. Он служил наводчиком и командиром 125-миллиметровой пушки "Гиацинт". Трижды ему приходилось выезжать на задания в зону боевых действий на Донбассе. В частности, его подразделение принимало участие в мероприятиях около Мариуполя, около села Гранитное в окрестностях Волновахи.

МО РФ: Киев 19 августа готовит провокацию на ЗАЭС во время посещения Украины Гутерришем.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости