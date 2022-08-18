МО РФ: Киев 19 августа готовит провокацию на ЗАЭС во время посещения Украины Гутерришем

Игорь Конашенков рассказал о сценарии "техногенной катастрофы" в регионе.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что Киев 19 августа готовит провокацию на Запорожской атомной электростанции во время посещения Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Соответствующее заявление сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ отметил, что будет проведена №резонансная провокация", в которой киевский режим и ВСУ планируют обвинить Москву. По их версии, РФ якобы создала условия для техногенной катастрофы на АЭС.

Командование оперативно-тактической группы "Днепр" развёртывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады теробороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что боевые подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить к 19 августа свое сосредоточение в районе Запорожья. Военные будут готовы фиксировать "факт аварии на ЗАЭС", а также проводить мероприятия, демонстрирующие ликвидацию последствий катастрофы.

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Фото и видео: Минобороны России