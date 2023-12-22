В Ханты-Мансийске полицейские задержали злоумышленницу с крупной партией наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По данным следствия, экипаж ДПС остановил возле стройки машину, за рулем которой находилась 22-летняя жительница Нягани. В ходе осмотра машины под задним сиденьем автоинспекторы обнаружили и изъяли два полимерных пакета с порошком. Также в ходе осмотра участка местности обнаружили полимерный пакет с аналогичным содержимым.
Задержанная рассказала, что приобрела наркотики в теневом сегменте Интернета для дальнейшей реализации на территории Югры более мелкими партиями. Возбуждено уголовное дело. Фигурантку заключили под стражу.
Ранее мы сообщали, что в Крыму пресекли деятельность подпольного пункта обмена валюты.
Видео: УМВД по ХМАО-Югра
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все