Также в ходе осмотра участка местности обнаружили полимерный пакет с аналогичным содержимым.

В Ханты-Мансийске полицейские задержали злоумышленницу с крупной партией наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, экипаж ДПС остановил возле стройки машину, за рулем которой находилась 22-летняя жительница Нягани. В ходе осмотра машины под задним сиденьем автоинспекторы обнаружили и изъяли два полимерных пакета с порошком. Также в ходе осмотра участка местности обнаружили полимерный пакет с аналогичным содержимым.

Задержанная рассказала, что приобрела наркотики в теневом сегменте Интернета для дальнейшей реализации на территории Югры более мелкими партиями. Возбуждено уголовное дело. Фигурантку заключили под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Крыму пресекли деятельность подпольного пункта обмена валюты.

Видео: УМВД по ХМАО-Югра