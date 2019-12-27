Местные власти считают ситуацию критической.

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады. Минфин региона намерен обратиться в федеральные органы для разрешения ситуации. Власти считают, что Москва выделяет недостаточный объем средств. Об этом сообщили в "РБК".

На 2020 год бюджет сбалансирован на 14 млрд рублей. Деньгами не обеспечены жизнедеятельность бюджетных учреждений, сельскохозяйственный сектор, сфера ЖКХ, производители сельскохозяйственной продукции и другие отрасли. В частности, Хакасия не готова к качественной подготовке к осенне-зимнему периоду. В Верховном совете региона назвали ситуацию критической. По мнению чиновников, единственным решением станет наращивание материальной помощи от государства путем дотирования.

В Минфине РФ, заявили, что Хакасия не может получить дотацию на общих условиях до конца текущего года. Ранее власти региона не уведомляли о необходимости предоставления финансовой поддержки.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Хакасии вынесли приговор бабушке и дедушке, которые заживо сожгли в печи 11-месячного внука.

Видео: YouTube/Science