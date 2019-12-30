В Хакасии вынесли приговор бабушке и дедушке, которые заживо сожгли в печи 11-месячного внука

Родные дед с бабкой жестоко расправились с младенцем из-за плача. Еще живого они засунули его в раскаленную печь.

В Хакасии огласили приговор мужчине и женщине, которые сожгли в печке 11-месячного внука в январе 2019 года.

Следственные органы сообщают, что погибший ребенок проживал в одном доме вместе с матерью, дядей и бабушкой с дедушкой в деревне Харой Таштыпского района Республики Хакасия. 28 января мать ребенка оставила малыша на попечение своих родителей и уехала в другой населенный пункт для посещения медицинского учреждения. 29 января 42-летняя бабушка и 48-летний дедушка весь день распивали алкогольные напитки. Малыш постоянно плакал. Пьяную бабушку раздражал беспрестанный плач малыша, и женщина начала его душить. Когда младенец перестал сопротивляться, женщина передала еще живого внука мужу. Мужчина засунул ребенка в топку раскаленной печи.

Пришедший сын супругов, дядя малыша, обнаружил обугленное тело ребенка в печке и вызвал полицию. Извергов задержали и арестовали. Они в содеянном не признались. Накануне, 30 января, суд признал виновными мужчину и женщину по статье "убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, группой лиц".

Суд назначил женщине 9 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год, мужчине - 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года.

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ТАСС сообщает, что в отношении сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Хакасии было возбуждено уголовное дело о халатности. Семья считалась неблагополучной. Мать малыша вела ассоциальный образ жизни. Но семью сняли с учета, хотя условия в семье не изменились.

Фото:ВК, ЧП Хакасия/Абакан