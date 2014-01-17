Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Хакасии задержали начальника цеха после взрыва на предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 23 декабря в сборочном цехе завода при сварке резервуара для воды. Сообщалось о взрыве сжатого воздуха, находившегося в емкости. В результате происшествия четырех работников госпитализировали. Двое погибли в результате травм, несовместимых с жизнью. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи изъяли необходимую документацию предприятия.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске застройщика подозревают в мошенничестве на 71 млн рублей.

Видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия