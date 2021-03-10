В Хакасии возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве

В преступлениях обвиняются шестеро членов ОПГ.

В Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщается на YouTube-канале Следственного комитета по региону. В надзорном ведомстве уточнили, что в совершении преступления подозреваются четверо членов ОПГ. Возраст участников банды варьируется от 24 до 35 лет.

Известно, что уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ, а также части 1 статьи 303 УК РФ. Речь идет о мошенничестве в составе организованной преступной группы в особо крупном размере, а также о фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Следствие считает, что с апреля 2017 года подозреваемые и иные лица, которых банда ввела в заблуждение, продавала у частных компаний электронную технику. Затем оформлялся фиктивный возврат товара, после чего мошенники обращались в организацию с претензиями о возврате денежных средств. Члены ОПГ использовали поддельные экспертные заключения и акты осмотра техники для того, чтобы в судебном порядке взыскать неустойку и компенсацию морального вреда. В общей сложности преступники получили более 1 млн 650 тысяч рублей.

В Хакасии раскрыто убийство мужчины, совершенное 25 лет назад.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России