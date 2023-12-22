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В Хакасии произошло частичное обрушение стены аварийной пятиэтажки

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Информации о пострадавших нет.

На территории Хакасии произошло частичное обрушение стены пятиэтажного здания, которое ранее было признано властями аварийным. Инцидент зафиксирован в Черногорске в 16:57 часов дня по местному времени (в 11:56 утра по времени Москвы).В пресс-службе регионального экстренного управления уточнили, что в поврежденной части дома никто не проживал. Сведения о пострадавших в настоящее время не поступали.

Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России обследуют завалы.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

В Ярославле загорелся многоквартирный дом на площади в 1000 кв.м.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, обрушение, хакасия, черногорск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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