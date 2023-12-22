В Ярославле загорелся многоквартирный дом на площади в 1000 кв.м.

Огонь распространился по кровле здания.

Жильцов многоквартирного пятиэтажного дома в центре Ярославля, в котором также располагается прокуратура Ленинского района города и прочие коммерческие организации, эвакуируют из-за возгорания на крыше здания. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального экстренного ведомства. В ГУ МЧС по Ярославской области пояснили, что получили сообщение о пожаре в 11:27 утра по московскому времени. Речь шла о воспламенении территории в 400 квадратных метров, но позже огонь распространился на 1000 квадратных метров. Сейчас в ликвидации проблемы принимают участие 60 человек личного состава и 17 единиц техники.

Идет эвакуация жильцов. сотрудник ведомства

Известно, что прокуратурой по Ярославской проводится проверка по факту произошедшего.Специалисты дадут оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований надзорная структура примет меры реагирования.

В Петербурге с 15 марта введут запрет выхода на лед.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России