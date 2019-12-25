В Хабаровском крае ввели режим ЧС для помощи семьям погибших членов экипажа Ан-26

Им выплатят по одному миллиону рублей.

В Хабаровском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крушения самолета Ан-26. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.

По его словам, режим ЧС введен ради правовых и юридических оснований для поддержки семей членов погибшего экипажа воздушного судна. Каждой семье будет выплачено по одному миллиону рублей. Дегтярев отметил ранее, что выплаты будут осуществлены несмотря на то, что среди погибших нет жителей Хабаровского края.

Напомним, Ан-26 исчез из поля видимости примерно в полдень по московскому времени 22 сентября. На борту находились шесть человек. По данным МЧС, самолет осуществлял технический полет. Обломки воздушного судна удалось обнаружить 23 сентября в районе Большехехцирского заповедника с вертолета. В настоящее время производится расшифровка бортовых самописцев. Точные причины крушения пока неизвестны, предварительные - экипаж перепутал направление.

Ранее самолет Москва-Барнаул экстренно сел в Нижнем Новгороде.

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